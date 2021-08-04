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Общество4 августа 2021 7:57

Жителей Губкинского приглашают на субботник по расчистске берегов реки Пякупур

Он пройдет в эту пятницу
Марина Прохорова
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Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

Жителей Губкинского приглашают принять участие в экологической акции. Мероприятие пройдет в эту пятницу, 6 августа, на берегу реки Пякупур, начало - в 10.30.

Сбор состоится сразу в двух местах: на прибрежной территория реки напротив 6-го микрорайона и на тропе здоровья. А чтобы уборку не омрачали насекомые, горожанам следует захватить средство от москитов и перчатки. Мешки для мусора предоставят организаторы мероприятия.

Сама акция проводится в рамках всероссийских мероприятий по очистке берегов водных объектов «Вода России». Получить информацию о субботнике можно по телефонам: 3-04-08 и 5-20-95.