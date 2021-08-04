В Тарко-Сале продолжается ямочный ремонт дорог

Фото: районный департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения

В Тарко-Сале продолжаются работы по благоустройству. Один из этапов - ямочный ремонт дорог, который проводится не только на проезжей части, но и на тротуарах.

- На сегодняшний день в рамках содержания улично-дорожной сети силами подрядчика выполнен ремонт на площади более 160 метров квадратных, - сообщили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.

На данный момент отремонтированы тротуары по ул. Тарасова (в районе магазинов «Таежный» и «Магнит»), проведен ремонт подъездной автомобильной дороги, проезда ул. Е.К. Колесниковой и тротуара по ул. Геологов.

Напоминаем, что за лето в Пуровском районе приведут в порядок 5,6 километра дорог, из них 2,2 километра - в Тарко-Сале.