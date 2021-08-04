Дмитрий Артюхов оценил ход ремонта в гимназии Лабытнанги

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов посетил с рабочим визитом Лабытнанги. В первую очередь губернатор отправился в городскую гимназию, где идет ремонт. Отметим, что это пилотный проект большой программы обновления капитальных школ, которые были построены несколько десятилетий назад.

В учреждении появятся лаборатории, коворкинги, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, зоны для отдыха и творчества. А благодаря использованию перегородок, помещения смогут трансформироваться в зависимости от задач.

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

На данный момент рабочие уже обновился фасад здания и сейчас занимаются внутренней отделкой помещений. Работы завершатся до конца года.

По словам главы города Марины Тресковой, образовательная деятельность будет отвечать самым современным требованиям. После открытия гимназия сохранит свой гуманитарный профиль.

- Как поручил наш Президент, запустили на Ямале большую программу обновления школ. Это, во-первых, строительство 25 новых школ по всему округу. Во-вторых, реновация существующих капитальных учреждений. Всего их будет 58, из них 25 сейчас в активной фазе проектирования и обновления. В них будут создавать современные пространства для учебы, творчества и отдыха ребят, - рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.