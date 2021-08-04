В Муравленко классы учебных заведений начали украшать к 1 сентября

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Вчера, 3 августа, второй этап завершился в шести учебных организациях.

Так, в школе №3 утеплили чердачные перекрытия и завершили огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли. В раздевалках и пищеблоке заменили кафельную плитку, а в мастерских отремонтировали пол. Кроме того, классы уже начали украшать к 1 сентября.

В детском саду «Непоседы» поменяли водоотводные трубы, смонтировали автоматику уличного освещения и обустроили холодильную камеру.

Также закончены подготовительные работы в прогимназии «Эврика», многопрофильном лицее и Центре технического творчества.

В каждом учреждении проверены системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения при ЧС. Кроме того, частично обновился внешний вид внутренних помещений.