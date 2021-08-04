С улиц Салехарда вывезли 1 200 кубов мусора

Фото: администрация Салехарда
В Салехарде продолжается реализация нацпроекта «Экология», направленного на охрану окружающей среды. В его рамках планируется ликвидировать 38 свалок общей площадью три гектара. Средства на это выделены из окружного бюджета.
Отметим, что все работы завершатся до конца года. На данный момент в окружной столице уже ликвидировано пять несанкционированных свалок и проведено семь субботников.
Горожане прибрали следующие территории города:
- водоохранную зону реки Полябта в микрорайоне Удача;
- на улице Полуйская (в районе нового речного порта);
- карьеры за полигоном ТБО;
- ВОС-5000;
- дорогу на приют;
- ул. В. Подшибякина (в районе СТО «Арсенал»);
- ул. Сенькина, 100;
- ул. Набережная (спуск к пляжу).
Также были убраны и другие территории общей площадью 3 тысячи квадратных метров, мусора вывезено 1 200 кубометров.