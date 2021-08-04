С улиц Салехарда вывезли 1 200 кубов мусора

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается реализация нацпроекта «Экология», направленного на охрану окружающей среды. В его рамках планируется ликвидировать 38 свалок общей площадью три гектара. Средства на это выделены из окружного бюджета.

Отметим, что все работы завершатся до конца года. На данный момент в окружной столице уже ликвидировано пять несанкционированных свалок и проведено семь субботников.

Горожане прибрали следующие территории города:

- водоохранную зону реки Полябта в микрорайоне Удача;

- на улице Полуйская (в районе нового речного порта);

- карьеры за полигоном ТБО;

- ВОС-5000;

- дорогу на приют;

- ул. В. Подшибякина (в районе СТО «Арсенал»);

- ул. Сенькина, 100;

- ул. Набережная (спуск к пляжу).

Также были убраны и другие территории общей площадью 3 тысячи квадратных метров, мусора вывезено 1 200 кубометров.