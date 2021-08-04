Коронавирус на Ямале. Последние новости на 4 августа 2021 года: за сутки скончались пять человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, с начала августа от COVID-19 умерли уже одиннадцать человек, а за последние судки - пять. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах.

Кстати, пункт вакцинации, расположенный в поликлинике Тарко-Сале, перенесли в отдельное здание. Теперь привиться от коронавируса можно в кабинете фтизиатра с 8:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 132 человека, из них 16 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 44 020 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 987 жителей, 120 находятся в тяжелом состоянии, 29 - на аппаратах ИВЛ, 5 - скончались.

В России выявлено 6 334 195 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.