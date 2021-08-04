Погода на Ямале на 4 августа: до +24 градусов

Погода на Ямале на 4 августа.
Фото: Вера Зенина
В среду, 4 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +24, ночью +17. Ветер 3-6 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +20, ночью +15. Ветер 4-9 м/с.
Надым: облачно и дождь. Днем +21, ночью +15. Ветер 5-10 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +22, ночью +15. Ветер 3-8 м/с.
Губкинский: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +20, ночью +15. Ветер 3-7 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +20, ночью +16. Ветер 3-5 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем +24, ночью +17. Ветер 3-6 м/с.
Муравленко: облачно и дождь. Днем +21, ночью +15. Ветер 5-9 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.