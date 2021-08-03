Молодая таркосалинка может угодить в тюрьму из-за свертков с наркотиками

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Тарко-Сале задержали молодую женщину 1997 года рождения, подозреваемую в хранении наркотиков. Горожанку арестовали в июле 2021 года, при обыске у нее нашли бумажные свертки с порошкообразным веществом белого цвета и трубку для курения.

- Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения общей массой 0,806 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

На допросе задержанная призналась, что приобрела наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять. Также горожанка признала свою вину.

Сейчас девушка обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание за это - до трех лет лишения свободы.