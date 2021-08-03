В Мужевской больнице приступили к работе два новых лаборанта и провизор

Фото: Правительство ЯНАО. Наталья Пасько.

На Ямале продолжается работа по привлечению в регион востребованных специалистов. С начала года в медучреждения округа принято 240 медицинских работников, треть из которых трудятся в малых городах и отдаленных поселках.

Так, штат Мужевской больницы пополнился двумя новыми лабораторными техниками. Сотрудницы прошли обучение на базе ПЦР-лаборатории Салехардской больницы и сейчас занимаются исследованием анализов на коронавирус.

Наталья Пасько приехала на Ямал из Калмыкии по приглашению больницы. Нового специалиста уже обеспечили жильем и выплатили «подъемные» в размере 100 тысяч рублей, а также компенсировали дорожные расходы.

Второй лабораторный техник - Мария Тоболева - родилась и выросла в Шурышкарском районе. В мае девушка окончила Ямальский многопрофильный колледж и вернулась работать в родное село. Как молодой специалист, Мария получает от региона ежемесячную стимулирующую выплату.

Фото: Правительство ЯНАО. Мария Тоболева.

Еще один новый сотрудник Мужевской больницы - провизор Данара Анджаева, приехавшая из Москвы.

Фото: Правительство ЯНАО. Данара Анджаева.

Напоминаем, что новые специалисты приступили к работе и в других медучреждениях региона: в Тарко-Салинскую больницу приехала врач-терапевт Вера Шлыкова, а в Ханымее появился долгожданный педиатр Шахрияр Мириев.

Также отметим, что для привлечения востребованных специалистов в округе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».