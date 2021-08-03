В Новом Уренгое заасфальтировали внутриквартальные проезды восточного микрорайона

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается комплексное благоустройство мкр. Восточный. Работы ведутся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

- На данный момент уже завершен первый этап по асфальтированию внутриквартального проезда от ул. Университетской до школы №17. Дорожные плиты заменены на асфальтобетонное полотно, появились новые тротуары, велодорожка, сделано водоотведение. Сейчас подрядчик - «Уренгойская городская сервисная компания» - занята установкой освещения и нанесением разметки, - рассказали в городской администрации.

Согласно заключенному контракту, работы должны завершиться в октябре этого года, но подрядчик планирует закончить ремонт раньше запланированного срока.