Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 августа 2021 года увеличилось на 132 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 132 человека. С начала периода количество заболевших достигло 44 020.

Из общего числа болеющих 987 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 120 из них - в тяжелом состоянии, 29 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 488 человек.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 759. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 116 заражений COVID-19, за весь период - 37 261.

Выздоровели за последние сутки 123 человека, с начала пандемии - 41 815.

За последние сутки в России выявлено 22 010 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 799 (8,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 334 195 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 963 человека, с начала пандемии - 5 659 746. Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 160 925 человек.