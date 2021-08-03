Жители Салехарда заявили о нехватку цветов и зелени в городе Фото: Вера Зенина

Жителям Салехарда не хватает цветов и зелени. Таковы итоги опроса на тему обустройства общественных территорий дополнительными малыми архитектурными формами. Он проходил на портале «Живем на Севере» и в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Надо отметить, что салехардцы приняли активное участие в опросе, предложив несколько интересных вариантов.

- Большинство проголосовали за то, чтобы в местах отдыха стало больше декоративных растений, цветов и зелени. В сквере возле перинатального центра предложили установить постамент для фото «Родился в Салехарде», «Родился на Полярном круге», а также скульптуру аиста с младенцем и тематические лавочки в голубом и розовом цвете, - рассказали в администрации города.

Также салехардцы отметили необходимость установки лавочек возле спортивных площадок с уличными тренажерами для силовых и атлетических занятий.

Все пожелания горожан будут учтены при благоустройстве территорий.