Тяга к запрещенным веществам довела новоуренгойца до тюрьмы Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местного жителя 1981 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. До этого случая мужчина уже имел несколько судимостей.

- Горожанина арестовали 20 апреля 2021 года. В ходе досмотра у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 1,63 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять. Однако это не помогло мужчине уйти от ответственности. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта».

В июле 2021 года новоуренгойский суд приговорил горожанина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.