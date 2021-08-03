В Салехарде осудят главаря наркогруппировки, втянувшего в преступление двух подростков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудят главаря преступной банды, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и вовлечении несовершеннолетних в данное преступление. Им оказался 26 летний житель Воронежской области, скрывающийся на территории Чеченской Республики.

- Было установлено, что мужчина, совместно со своим подельником, создал на территории РФ преступную группу для продажи наркотиков. Выполняя роль координатора, обвиняемый вовлек через соцсети в свою группу двух 17-летних жителей Москвы. Юноши, заинтересовавшись дополнительным заработком, согласились участвовать в деле, приехав для этого в Салехард, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Однако подзаработать молодые люди так и не успели. Их задержали сотрудниками полиции на следующий день после прибытия, 25 января. В итоге один из них отправился в воспитательную колонию, а второй - в колонию строгого режима.

Подельника главаря задержали в Воронежской области. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину и активно содействовал в раскрытии преступлений. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, где дожидается судебного заседания.