Тазовская прокуратура добилась строительства противопожарного проезда в райцентре

Фото: прокуратура ЯНАО

Тазовская прокуратура добилась строительства моста в райцентре для проезда пожарной машины. Все началось еще в 2020 году, когда ведомство проверило исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

- Установлено, что вопреки требованиям закона, к шести домам в поселке Тазовский ( № 26 - 31, 31А, 31Б по ул. Калинина) отсутствовал подъезд для пожарной машины. Деревянный автомобильно-пешеходный мост, существующий в данном квартале, пришел в негодность еще в 1993 году, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Фото: прокуратура ЯНАО

По представлению районного прокурора данное нарушение так и не были устранены. В связи с этим последовало обращение в суд в адрес местной администрации обустроить противопожарный проезд.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора, но власти решили обжаловать решение в апелляционном порядке. Однако вышестоящий суд оставил его без изменения, а исполнение судебного акта осуществлялось в принудительном порядке.

На данный момент мост через овраг построен. Работы велись в рамках муниципального контракта.