В Лабытнанги нерадивые горожане сбрасывали мусор внутрь танка на Площади Победы

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жители Лабытнанги возмущены горой мусора, скопившейся внутри танка на Площади Победы. Пост об этом появился в городском паблике сегодня, 3 августа.

В подтверждение своих слов автор приложила несколько фото, на которых видны окурки, пивные бутылки, банки, пакеты из под чипсов и многое другое.

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

В комментариях горожане пришли к единогласному мнению, что такое могли сделать только некультурные и невоспитанные люди. Также лабытнангцы вспомнили случаи вандализма, произошедшие в городе на прошлой неделе.

- Вы видели, как мальчик разбил экран? А как молодой человек остановку громил? Большинство населения Лабытнанги не способные ценить труд других людей, - написал горожанин Иван.

Также произошедшее прокомментировали в городском Управлении жилищно-коммунального хозяйства. В ведомстве сообщили, что до конца дня подрядная организация проведет уборку.