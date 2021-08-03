Пункт вакцинации, расположенный в поликлинике Тарко-Сале, перенесли в отдельное здание

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Пункт вакцинации, расположенный в поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ, перенесли в отдельное здание. Теперь привиться от коронавируса можно в кабинете фтизиатра с 8:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

На сегодняшний день для горожан доступны вакцины: «ГамКовидВак» (Спутник V), «КовиВак», а также «Спутник Лайт». Последняя - является однокомпонентной и рекомендуется для ревакцинации граждан, у которых с момента завершения полного курса вакцинации от COVID-19 прошло шесть месяцев и более.

Отметим, что за весь период вакцинации в Пуровском районе привились 14 343 человека, а полностью завершили иммунизацию - 11 978 жителей.