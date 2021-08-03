Парки и скверы Тарко-Сале обрабатывают от гнуса

Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района

В Тарко-Сале продолжается борьба с гнусом. Специалисты борются с насекомыми, обрабатывая места массового отдыха.

- Это уже четвертая по счету обработка в рамках муниципального контракта. Всего в текущем сезоне запланировано восемь подобных обработок на шести общественных пространствах общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, - рассказали в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района.

Напоминаем, что обработке подлежат территории парков «Здоровье», «Прибрежный» и Набережная Саргина. Также насекомых уничтожат у памятника «Воинам -пуровчанам» и в

скверах по ул. 50 лет Ямалу и Ветеранов.