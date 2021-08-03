«Умный помощник»: ямальцы могут отправить жалобу в УК или ТСЖ через специальное приложение

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале заработал первый социальный цифровой сервис в сфере ЖКХ «Умный помощник». Благодаря нему жители смогут намного быстрее решать проблемы с УК или ТСЖ.

«Умный помощник» сам формирует юридически правильное обращение и направляет его по нужному адресу, при этом информируя, в течение какого времени будет получен ответ. Заявителю остается лишь выбрать категорию обращения, приложить фотографии и указать свои данные.

В ближайшее время на обратной стороне квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг появится специальный QR-код, с помощью которого можно будет открыть приложение.

«Умный помощник» только начинает свою работу, поэтому у всех ямальцев есть уникальная возможность поучаствовать в его апробации. Сервис доступен в AppStore и PlayMarket, а также в мобильном браузере в формате чат-бота по QR-коду. Авторизация происходит по номеру телефона.