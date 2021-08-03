На Ямале выберут лучшего водителя автобуса

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Салехард готовится к проведению регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший водитель автобуса». Мероприятие состоится 24 октября на площадке Детско-юношеского центра.

Сам конкурс пройдет в два этапа - теоретический и практический, а соревноваться будут лучшие профессионалы своего дела. Победителями и призерами станут те, кто наберут наибольшее количество баллов по итогам двух этапов. Согласно регламенту, предусмотрены три призовых места.

Заявки принимаются до 30 августа. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.