Новоуренгоец, отправившийся на ограбление с муляжом в виде оружия, приговорен к тюрьме

Новоуренгоец, отправившийся на ограбление с муляжом в виде оружия, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местного жителя 1985 года рождения, обвиняемого в разбое. Раньше мужчина уже был судим за различные преступления.

Все началось 1 апреля, когда в дежурную часть обратилась сотрудница офиса, сообщившая о попытке ограбления.

- Было установлено, что идя на преступление, мужчина прихватил игрушечный пистолет и сувенирную зажигалку в форме гранаты. Надеясь произвести эффект, злоумышленник продемонстрировал их девушке, а затем потребовал деньги. Однако заявительница начала звать на помощь, чего преступник совсем не ожидал. Выбежав из офиса, он скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

После задержания новоуренгойца обвинили по ч.1 ст.162 УК РФ «Разбой». А в июле суд приговорил его к лишению свободы на 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.