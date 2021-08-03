Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 августа 2021 года: поступила вакцина «Спутник Лайт»

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Чтобы снизить число заболевших, в округе продолжается массовая вакцинация. Теперь для жителей стала доступна еще одна вакцина - «Спутник Лайт». Сейчас 17 800 доз хранятся на окружном складе в СПИД-Центре, а затем их распределят по медучреждениям региона. Напоминаем, что это четвертая зарегистрированная вакцина в Российской Федерации, разработанная специалистами центра им. Гамалеи. Она является облегченным вариантом «Спутник V» и не требует введения второй дозы препарата. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 131 человека, из них 17 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 43 888 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 1 027 ямальцев, 128 находятся в тяжелом состоянии, 29 - на аппаратах ИВЛ, 3 - скончались.

В России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека.