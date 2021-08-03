Погода на Ямале на 3 августа: дожди и грозы

Погода на Ямале на 3 августа Фото: Вера Зенина

Во вторник, 3 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +21, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.

Ноябрьск: облачно и дождь с грозой. Днем +22, ночью +15. Ветер 4-8 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +22, ночью +13. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь с грозой. Днем +24, ночью +16. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +22, ночью +16. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: облачно и дождь с грозой. Днем +22, ночью +15. Ветер 4-9 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +21, ночью +14. Ветер 1-4 м/с.

Муравленко: малооблачно. Днем +22, ночью +15. Ветер 5-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.