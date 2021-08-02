В Салехарде дети почти год вынуждены играть на бетонных плитах

Фото: паблик "В Салехарде"

В Салехарде детвора, проживающая в домах №70, 72 и 74 по ул. Зои Космодемьянской вынуждены играть на бетонных плитах. По словам горожан, в прошлом году застройщик обещал установить новый игровой комплекс. Работы начались осенью прошлого года - уложили бетон, а постелить покрытие должны были летом 2021-го, однако дети до сих пор играют на бетоне, сообщает «Нур 24».

Устав от ожидания, жильцы обратились через соцсеть к местной администрации с просьбой повлиять на ситуацию.

- Обещали в этом году постелить на площадке безопасное покрытие, в том году уложили бетон, дети ободрали себе уже все, что только можно. Мне кажется, более ужасной и опасной площадки нет нигде. Прошло больше половины лета, когда будет укладка, в сентябре? Вопрос, в первую очередь, к администрации, так как принимали объект от застройщика непосредственно структурные подразделения. Так вот, как долго еще жителям ждать безопасных условий для детей? - написал местный житель Артем в паблике «В Салехарде».

По словам горожанки Анастасии, весь «игровой комплекс» состоит из железных изделий, кроме маленькой песочницы, а сама площадка абсолютно бесполезна.

В скором времени на пост отреагировали местные власти. В администрации сообщили, что застройщик обязуется положить резиновое покрытие в сентябре текущего года. Работа будет выполнена в рамках гарантийных обязательств.