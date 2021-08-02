В Надыме завершается первый этап ремонта двора по ул. Кедровая, жильцы которого пожаловались главе города

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме завершается первый этап благоустройство двора по улице Кедровая, 8. Напоминаем, что привести территорию в порядок попросили сами жильцы, обратившись к главе района Дмитрию Жаромских.

Реализация проекта запланирована в два этапа. В текущем году подрядная организация «Надымгоравтодор» расширила проезд, уложила плиты и установила бордюрный камень. Чуть позже будет устроена подпорная стенка и лестницы с металлическими ограждениями для маломобильных граждан.

Второй этап реконструкции намечен на 2022 год, он включает строительство парковки, детской площадки и озеленение участка. Все работы пройдут с учетом мнения самих жильцов.

- Вместе с коллегами наметили планы на следующий, 2022 год. Примем в работу предложения жителей квартала - прежде всего нам важно, чтобы результат радовал их, - отметил градоначальник.