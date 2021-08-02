Ожидая денег на карте, жительница Нового Уренгоя лишилась более 230 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

- Было установлено, что женщине позвонил некий человек, представившийся знакомым ее коллеги по работе. Далее мошенник убедил северянку сообщить ему данные банковской карты и код в смс-сообщении для перевода денег на ее карту. Не заподозрив обмана, женщина передала информацию, а после лишилась более 231 тысячи рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянку. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».