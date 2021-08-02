Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 августа 2021 года увеличилось на 131 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 43 888.

Из общего числа болеющих 1 027 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 128 из них - в тяжелом состоянии, 29 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 483 человека.

Также за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 743. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 114 заражений COVID-19, за весь период - 37 145.

Выздоровел за последние сутки 109 человек, с начала пандемии - 41 692.

За последние сутки в России выявлено 23 508 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 2 192 (9,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 312 185 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 14 893 человека, с начала пандемии - 5 640 783. Также за сутки зафиксировано 785 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 160 137 человек.