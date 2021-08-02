В Новом Уренгое задержали приезжего мужчина с подозрительным свертком Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое задержали жителя Курганской области 1990 года рождения, у которого нашли подозрительный сверток с порошкообразным веществом. Раньше у мужчины не было проблем с законом.

- Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 0,82 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять. Однако это не помогло ему уйти от ответственности.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет тюрьмы.