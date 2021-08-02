Жители Ямала смогут увидеть сосуды древности, воссозданные по фрагментам из земли

Фото: правительство ЯНАО

В Лабытнанги готовятся к открытию регионального фестиваля «Арктическая керамика». Он пройдет на территории туристического комплекса «Коми деревня», где ведутся археологические раскопки. Отметим, что это первое подобное мероприятие, проводимое в регионе.

Экспозиция фестиваля познакомит посетителей с уникальными керамическими тонкостенными сосудами с разнообразным орнаментом. Воссоздали изделия благодаря художниками и археологам, доставшим их фрагменты из земли.

Сам фестиваль продлится шесть дней и каждый из них будет наполнен разнообразными событиями: мастер-классами художников-керамистов городского краеведческого музея, экскурсиями, встречами у костра на археологических раскопках и беседами со специальным гостем фестиваля о развитии творческой среды округа при помощи современной арктической керамики.

Им оказалась эксперт в области возрождения народных ремесел из Санкт-Петербурга Антонина Дорогова.