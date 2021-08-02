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Происшествия2 августа 2021 10:17

Приревновал супругу: житель Нового Уренгоя едва не убил друга топором

Сейчас мужчина дожидается суда
Марина Прохорова
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Житель Нового Уренгоя едва не убил друга топором

Житель Нового Уренгоя едва не убил друга топором

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Все произошло 12 июля 2021 года, когда к мужчине пришел в гости друг семьи.

- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою супругу к товарищу. Далее он схватился за топор и обухом нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство гостя, обвиняемый не смог, так как его супруга позвонила в полицию и сообщила о конфликте, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Прибывшие на место сотрудники тут же обезвредили нападавшего, а затем доставили потерпевшего в больницу. Там ему оказали квалифицированная медицинская помощь.

Сейчас обвиняемы находится под стражей и дожидается судебного заседания.