Приревновал супругу: житель Нового Уренгоя едва не убил друга топором

Житель Нового Уренгоя едва не убил друга топором Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Все произошло 12 июля 2021 года, когда к мужчине пришел в гости друг семьи.

- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою супругу к товарищу. Далее он схватился за топор и обухом нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство гостя, обвиняемый не смог, так как его супруга позвонила в полицию и сообщила о конфликте, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Прибывшие на место сотрудники тут же обезвредили нападавшего, а затем доставили потерпевшего в больницу. Там ему оказали квалифицированная медицинская помощь.

Сейчас обвиняемы находится под стражей и дожидается судебного заседания.