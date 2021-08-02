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Общество2 августа 2021 9:09

Жительница Приозерного отсудила 70 тысяч рублей за травму дочери на детской площадке

На данный момент УК исправила все нарушения
Марина Прохорова
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Жительница Приозерного отсудила 70 тысяч рублей за травму, которую получила ее дочь на детской площадке

Жительница Приозерного отсудила 70 тысяч рублей за травму, которую получила ее дочь на детской площадке

Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла жительнице поселка Приозерный добиться компенсации морального вреда за травму, которую получила ее дочь на детской площадке.

- Установлено, что вопреки муниципальному контракту, ООО «Восток-Запад» не занималось обслуживанием детской площадки. Сотрудники УК не следили за состоянием игровых комплексов и не меняли разрушенные элементы, - сообщили в ведомстве.

Именно это и стало причиной травмы, полученной ребенком. В процессе игры девочка провалилась на горке, наступив на место, где отсутствовала доска.

Далее прокурора внесла руководителю организации представление, а также направила в суд иск о компенсации морального вреда.

В итоге суд обязал УК выплатить матери девочки 70 тысяч рублей. На данный момент женщина уже получила деньги, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.