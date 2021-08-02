Жительница Приозерного отсудила 70 тысяч рублей за травму дочери на детской площадке

Жительница Приозерного отсудила 70 тысяч рублей за травму, которую получила ее дочь на детской площадке Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла жительнице поселка Приозерный добиться компенсации морального вреда за травму, которую получила ее дочь на детской площадке.

- Установлено, что вопреки муниципальному контракту, ООО «Восток-Запад» не занималось обслуживанием детской площадки. Сотрудники УК не следили за состоянием игровых комплексов и не меняли разрушенные элементы, - сообщили в ведомстве.

Именно это и стало причиной травмы, полученной ребенком. В процессе игры девочка провалилась на горке, наступив на место, где отсутствовала доска.

Далее прокурора внесла руководителю организации представление, а также направила в суд иск о компенсации морального вреда.

В итоге суд обязал УК выплатить матери девочки 70 тысяч рублей. На данный момент женщина уже получила деньги, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.