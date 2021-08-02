«Чистый кайф»: у жителей Нового Уренгоя может появиться место для прогулок в лесополосе

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

У жителей Нового Уренгоя может появиться необычное место для прогулок, расположенное в тихой местности подальше от городского шума.

- В лесополосе приметил тропинку, которая уходит дальше в глубь и выходит к реке. Прогулялся там с коллегами, совместив полезное с приятным. И на природу полюбовались, и подумали, как обустроить это уникальное место в черте города, - рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Также он отметил, что самое главное в этом деле - не навредить природе. Никакого асфальта и плит здесь не будет.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Кстати, сейчас от ул. Губкина, 21 и до мкр. Строителей идут четыре километра тропинок вдоль реки, протоптанные местными жителями.

- После обустройства такой пеший маршрут мог бы стать еще одним любимым местом у горожан. Удивительные пейзажи, тишина и полный релакс в черте города - это чистый кайф, - добавил градоначальник.