Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 августа 2021 года: три смерти за сутки

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, с начала августа от COVID-19 умерли уже три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах. На выбор представлены четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 132 человека, из них 15 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 43 757 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 1 018 ямальцев, 130 находятся в тяжелом состоянии, 37 - на аппаратах ИВЛ, 3 - скончались.

В России выявлено 6 288 677 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 159 352 летальных исхода, выздоровели 5 625 890 человек.