Погода на Ямале на 2 августа: переменная облачность

Погода на Ямале на 2 августа.
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 2 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +20, ночью +13. Ветер 2-5 м/с.
Ноябрьск: облачно. Днем +20, ночью +14. Ветер 4-9 м/с.
Надым: пасмурно и небольшой дождь. Днем +19, ночью +14. Ветер 4-7 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +21, ночью +13. Ветер 5-9 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +21, ночью +15. Ветер 3-8 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +21, ночью +13. Ветер 3-7 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +20, ночью +13. Ветер 2-5 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +21, ночью +15. Ветер 5-9 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.