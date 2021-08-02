Погода на Ямале на 2 августа: переменная облачность

Погода на Ямале на 2 августа. Фото: Вера Зенина

В понедельник, 2 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +20, ночью +13. Ветер 2-5 м/с.

Ноябрьск: облачно. Днем +20, ночью +14. Ветер 4-9 м/с.

Надым: пасмурно и небольшой дождь. Днем +19, ночью +14. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +21, ночью +13. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +21, ночью +15. Ветер 3-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +21, ночью +13. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +20, ночью +13. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +21, ночью +15. Ветер 5-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.