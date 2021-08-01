На Ямале нашли тела двоих мужчин, пропавших в Коротчаево и Ноябрьске. Фото: коллаж

На Ямале найдены тела двух пропавших мужчин, которых ранее искали по всему региону поисковые отряды.

Речь идет о 32-летнем Антоне Карпове, который пропал 29 июля 2021 в Коротчаево Нового Уренгоя и 40-летнем Денисе Кирееве из Ноябрьска. По данным отряда «Лиза Алерт», оба мужчины погибли.

Ориентировка на Дениса Киреева. Фото: Лиза Алерт

Ориентировка на Антона Карпова. Фото: Лиза Алерт

Причины гибели обоих мужчин не разглашаются. Известно лишь что тело последнего нашли с помощью беспилотника. «Комсомольская правда – Ямал» приносит соболезнования родным и близким погибших.