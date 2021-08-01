Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 августа 2021 года увеличилось на 132 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 августа 2021 года увеличилось на 132 человека. Причем 117 человек заразились в муниципальных образованиях региона, ещё 15 – на месторождениях и производственных объектах. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 43 757 человек.

Коронавирус на Ямале на 1 августа 2021. Фото: Оперштаб ЯНАО

С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 1018 человек, из них 130 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 человек – на искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии выздоровело 41 583 человека, умерло 480 (три человека за прошедшие сутки), сообщает Оперштаб ЯНАО.