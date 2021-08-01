Погода на Ямале 1 августа 2021: в некоторых районах пройдет дождь Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 1 августа 2021, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по западу региона ожидается дождь, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 C, днем +16…+21 C.

Погода на Ямале 1 августа 2021 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В Приуральском районе облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 C, днем +14…+16 C.

В Шурышкарском районе облачно, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 C, днем +14…+16 C.

В Ямальском районе облачно, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днем +14…+16 C.

В Тазовском районе облачно, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днем +17…+19 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днем +17…+19 C.

В Пуровском районе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный 1 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9C, днем +19…+21 C.

В Надымском районе облачно, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-4 м/с Температура воздуха ночью +7…+9C, днем +19…+21 C.