В Муравленко отремонтируют более шести километров дорог. «Муравленковский день» в ВК.

В Муравленко отремонтируют более шести километров дорог. Сейчас работы ведутся в нескольких микрорайонах.

«Капитальный ремонт на улице Муравленко включает в себя целый комплекс работ – это замена дорожного полотна, обустройство тротуаров, создание 7 зон отдыха, 2 парковок, озеленение территории и высадка деревьев. Появится здесь и новое современное освещение», – сообщает паблик «Муравленковский день».

На улице Ленина от пересечения со Школьной до Украинских идет полная реконструкция. Проезжую часть расширяют до 14 метров. Дорожники установят новые опоры освещения, светофоры, современные остановочные павильоны.

Кроме того, сейчас идут работы на Школьной – ее расширили до 10 метров, благодаря чему движение здесь будет двусторонним, на улице Дружбы Народов от пересечения с Ленина до 2-й школы, и от перекрёстка с Губкина до улицы Муравленко.