«Мы найдем, кто это делает»: мэр Нового Уренгоя пригрозил тем, кто мусорит в тундре

Мэр Нового Уренгоя пригрозил тем, кто мусорит в тундре. Фото - Андрей Воронов.

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов выехал в тундру в районе поселка Уралец, где появились несанкционированные свалки. По его словам, в этом году средств на уборку выделили втрое больше, чем в прошлом.

– Нашей целью остается не только уборка того, что уже есть, но и не допускать появления новых неприглядных куч мусора в лесополосе. Не всех, конечно, но мы найдем, кто это делает. Штрафы не пугают? Ок. Совместим их с оглаской на весь город тех, кто вывалил мусор посреди тундры. Способов для этого достаточно, – заявил Воронов.

Он также рассказал, что в этом году дали старт большому проекту «Наш чистый Новый Уренгой». Это не только регулярные городские субботники, но и совместная работа с предприятиями города.

– Делаем упор именно на такой формат: заключаем договоры и совместными усилиями людей и техники ликвидируем свалки и наводим порядок. В планах убрать еще более сотни свалок, – резюмировал глава города.