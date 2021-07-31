Губкинский подготовили к отопительному сезону на 90%. Фото - "Администрация города Губкинского" в ВК.

Губкинский подготовили к отопительному сезону на 90%. В настоящее время специалисты выполняют ремонт котельных.

– Один из объектов реконструируют для увеличения мощности с 22 Гкал/ч до 32 Гкал/ч, что обусловлено застройкой 17 и 18 микрорайонов. Перед подачей горячей воды на объектах проводят покраску и подготовительные работы к запуску, который запланирован на 31 июля – 2 августа, – сообщили в администрации города.

Реконструкцию теплосетей на пересечении ул. Молодежная и ул. Нефтяник проводит бригада подрядной организации ООО СК «Макс-Гарант». По словам мастера Рашида Шарыпова, трубы планируют проложить в срок и завершить работы до начала учебного года.