На Ямале ремонтируют мост на подъезде к поселку Ханымей. Фото - "Дороги Ямала" в ВК.

На Ямале ремонтируют мост на подъезде к поселку Ханымей. Мостовое сооружение через реку Чучу-Яха протяженностью 60 метров находится на 62-м километре дороги подъезд к п. Ханымей.

По сообщению паблика «Дороги Ямала», уже к концу осени этого года подрядчик заменит опоры мостового сооружения и существующие железобетонные балки пролетных строений, устроит локальные очистные сооружения, а также восстановит асфальтобетонное покрытие на мостовом сооружении и подходах к нему.

На время проведения работ движение автотранспорта осуществляется по временному объезду.