Приёмка образовательных организаций Салехарда продлится до 18 августа. Фото - "Администрация Салехарда" в ВК.

В Салехарде продолжается приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссия проверила детский сад «Рябинка» и школу №4.

– Детский сад «Рябинка» с нового учебного года примет в свои стены 198 детей. В учреждение в этом году закуплен программно-аппаратный комплекс «Колибри» и интерактивная система «Пак Кубик», спортивное оборудование, игрушки, ортопедические массажные коврики ТМ «Орто Пазл» для профилактики плоскостопия, болезней суставов и прочее, – рассказали в администрации города.

С 1 сентября 720 школьников пойдут учиться в школу №4. В столовую приобрели новое оборудование для приготовления пищи: плиты, холодильная витрина, мармит-плиты с подогревом, пищеварочный котёл и посуда. До начала нового учебного года в школу придёт оборудование для модернизации интерактивного комплекса. Приёмка образовательных организаций Салехарда продлится до 18 августа.