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Здоровье31 июля 2021 12:03

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 июля 2021 года увеличилось на 130 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 июля 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 июля 2021 года увеличилось на 130 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 июля 2021 года увеличилось на 130 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 130 человек. С начала периода количество заболевших достигло 43 625.

Из общего числа болеющих 978 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 126 из них - в тяжелом состоянии, 38 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 477 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 711. Выздоровели с начала пандемии - 41 468.

За последние сутки в России выявлено 23 807 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 19 771 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 265 873 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 158 563 летальных исхода, выздоровели 5 608 619 человек.