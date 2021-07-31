Коронавирус на Ямале. Последние новости на 31 июля 2021 года: три человека скончались

На Ямале три человека скончались за сутки от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 июля. Количество заболевших увеличилось на 131 и составило 43 495 человек.

Из общего числа болеющих 1 006 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 125 из них - в тяжелом состоянии, 45 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 474 человека.

За последние сутки в России выявлено 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 485 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 242 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 человек.