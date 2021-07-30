Ноябрянин выплатить крупный штраф за нападение на полицейского Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудили 54-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Все началось 3 января 2021 года, когда двое сотрудников, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о пьяном мужчине, дебоширившим в центральной городской больнице.

- Прибыв на место, полицейские обнаружили агрессивно настроенного мужчину. Когда стражи правопорядка попытались успокоить гражданина, он повел себя крайне неадекватно. Сначала мужчина делал вид, что не слышит обращения, а затем неожиданно ударил одного из полицейских, тем самым причинив ему физическую боль, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге суд принял решение назначить гражданину штраф в размере 20 тысяч рублей с рассрочкой платежа на десять месяцев.