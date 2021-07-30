В одной из надымских школ откроется центр образования детей в сфере IT-технологий

Фото: администрация Надыма и Надымского района

В предстоящем году в надымской школе №3 откроется IT-CUBE - центр образования детей в сфере информационных технологий. Его оборудуют на первом этаже, где сейчас идет ремонт. После завершения работ там смогут разместиться примерно четыреста ребят со всего города.

Обновленное пространство будет включать шесть учебных помещений, компьютерные классы с VR-оборудованием, шахматную гостиную, просторные внеаудиторные зоны, Robo-cube, Mobile-cube и Python-cube.

- Все это и многое другое создаст для надымских школьников уникальную атмосферу технического творчества, позволив им раскрыть свои способности в высокотехнологичной сфере, - рассказали в городской администрации.

Также в освоении новых знаний ребятам помогут педагоги. По словам директора школы Сергея Бугаева, учителя, которые будут преподавать в центре, пройдут подготовку у специалистов компаний-лидеров IT-рынка: «Яндекса», «Samsung», «Лаборатории Касперского» и «Крибрума».