В Новом Уренгое дезинфицируют детские площадки

Фото: администрация Нового Уренгоя

Власти Нового Уренгоя активно борются с коронавирусом. Сегодня, 30 июля, в городе провели дезинфекцию на детских площадках. При обработке использовали раствор хлоргексидина, он абсолютно безопасен и не вызывает аллергии.

В первую очередь дезинфекцию прошли площадки по следующим адресам: мкр. Мирный, 1/4; мкр. Юбилейный, 3/2; мкр. Дружба, 2/9; пр. Ленинградский 6А и 12А; спорткомплекс «Виадук».

- Для этих объектов была задействована спецтехника третьего пожарно-спасательного отряда. Маленькие площадки продезинфицируют вручную. Работы планируют закончить к концу дня, - сообщили в городской администрации.

Дезинфекция происходит самым тщательным образом: обрабатывается каждый сантиметр поверхности горок, качелей, турников, тренажеров, поручней, перил и малых игровых форм.