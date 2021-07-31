Погода на 31 июля на Ямале: плюс 17

На Ямале плюс 17. Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западных направлений 7-12 м/с. Температура ночью +3,+8 °С, днем +12,+17 °С.

В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.