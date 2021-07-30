В Лабытнанги задержали вора, укравшего из квартиры кошелек с деньгами и банковскими картами Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги задержали незадачливого воришку, который пробрался в чужую квартиру и похитил кошелек с деньгами и двумя банковскими картами. О случившемся сообщил хозяин жилища, обратившись в дежурную часть 23 июля.

Грабителем оказался ранее не судимый уроженец Новгородской области 1984 года рождения, временно проживающий в Лабытнанги.

- Мужчина проник в незапертую квартиру, откуда похитил кошелек с деньгами в размере 44 тысяч рублей и двумя банковскими картами, принадлежащий заявителю, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также он обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».