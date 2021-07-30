Фотографов Салехарда приглашают принять участие в выставке ко Дню города

Фото: администрация Салехарда

Салехардских фотографов приглашают принять участие в выставке «Город в объективе», посвященной дню рождения областной столицы.

Присылать свои работы могут как профессионалы, так и любители, главное, чтобы они отражали красоту Салехарда и его динамичное развитие.

Сама выставка будет расположена вдоль пешеходной части ул. Ленина и продлится весь год, а торжественное открытие состоится 12 сентября.

Фотоработы принимаются до 15 августа по электронному адресу: ukm@slh.yanao.ru с пометкой «фотовыставка».

Также напоминает, что в День города для жителей откроются выставка-ярмарка садоводческих достижений и блошиный рынок.